Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einkaufsmarkt in Oberflockenbach - Täter unbekannt - Polizei bittet um Hinweise

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Ortsteil Oberflockenbach verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte am Dienstagmorgen in der Zeit zwischen 04:00 Uhr und 04:15 Uhr Zugang ins Gebäudeinnere einer Filiale einer Supermarktkette in der Großsachsener Straße, indem sie die Eingangsschiebetür aus der Verankerung hebelten. Im Kassenbereich entwendeten sie mehrere Tabakwaren. Der Versuch, den Tresor, der sich in einem Büroraum befand, zu öffnen, scheiterte, Der entstandene Sachschaden sowie der Wert des Diebsgutes lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern oder zum Tathergang geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0.

