Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Wohnungseinbruch

Lippe (ots)

Am Samstag, 07.08.2021 gelangen unbekannte Täter gegen 18:00 Uhr durch Aufdrücken der Terrassentür in ein Haus in der Adolf-Meier-Straße. Ein Zeuge kann lautes Klirren aus dem Haus hören und begibt sich in den Eingangsbereich des Tatobjekts. Von dort vernimmt er verdächtige Stimmen aus Haus und geht hinter das Haus. Dort sieht er dann zwei Personen, die davonlaufen; während der Flucht werfen diese Diebesgut weg. Trotz Verfolgung durch den Zeugen und Fahndung der Polizei, gelingt den unbekannten Tätern die Flucht. Im Haus sind sämtliche Zimmer durchwühlt; mehrere Gegenstände, wie Waschbecken und Spiegel, sind zerstört worden. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell