Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt diese Frau?

Lippe (ots)

Die Polizei fahndet nach einer bisher Unbekannten, die am 31. Juli 2021 (Samstag) gegen Mittag mit einer zuvor gestohlenen Debitkarte in der Sparkassen-Filiale in der Schlossstraße in Schötmar unberechtigt einen vierstelligen Bargeldbetrag vom Konto der Geschädigten abhob. Die gesuchte Frau ist schlank, hat dunkle Haare und trug zur Tatzeit dunkle Schuhe mit hellem Streifen, eine dunkle Hose, ein weißes Shirt und eine dunkle Jacke. Durch einen richterlichen Beschluss wurden nun Bilder der Frau zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben, die Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW finden: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/bad-salzuflen-taschendiebstahl-computerbetrug-0 Wer kann Angaben zur Identität der Tatverdächtigen machen? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 6, Rufnummer 05261 9330.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell