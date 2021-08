Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Fahrzeug überschlägt sich.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Exterschen Straße wurde am Donnerstagmittag ein 67-Jähriger aus Porta Westfalica leicht verletzt. Der Mann war gegen 14.00 Uhr mit seinem VW Polo auf der Straße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache auf den Grünstreifen, über eine Hofeinfahrt und anschließend gegen einen Findling fuhr. Durch den Aufprall überschlug sich das Fahrzeug, bevor es auf der Beifahrerseite zum Liegen kam. Um die leichten Verletzungen des 67-Jährigen weiter zu behandeln, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der VW Polo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

