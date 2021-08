Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Wissentrup. In Scheune eingebrochen.

Lippe (ots)

In der Kameruner Straße in Wissentrup verschafften sich bislang Unbekannte zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen unberechtigt Zugang in eine Scheune, indem sie Schlösser von Türen abkniffen. Aus der Scheune entwendeten sie ein Stromkabel aus Kupfer, einen Kühler, zwei Lichtmaschinen und drei Anlasser im Wert von etwa 800 Euro, bevor sie sich aus dem Staub machten. Hinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090 entgegen.

