Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Polizei befreit Hund aus überhitztem Auto

Overath (ots)

Am Montag (31.05.) retteten Beamte gegen 19:00 Uhr einen Hund aus einem überhitzten Auto in der Straße Schmitzbüchel in Overath-Immekeppel.

Eine Zeugin wurde auf das anhaltende Bellen des Hundes aufmerksam und alarmierte um kurz nach 18:00 Uhr die Polizei. Das Auto stand bei einer Außentemperatur von 24 Grad mit geschlossenen Fenstern in praller Sonne. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, versuchten sie zunächst, die Besitzerin des Wagens zu kontaktieren - diese war jedoch nicht erreichbar.

Die Beamten schlugen sodann die Scheibe des Wagens mit einem Nothammer ein und fanden einen verängstigten Hund in einer Gitter-Box vor. Das Bellen des Hunds endete abrupt, als die Beamten die Scheibe einschlugen. Das Tier wurde sofort mit Wasser versorgt; unmittelbar nach der Rettungsaktion erschien die 47-jährige Besitzerin des Autos, schaute die Beamten verwundert an und teilte ihnen mit, dass sie nur kurz weggewesen und das Auto außerdem mit einer Lüftung versehen sei.

Das arme Tier war für mindestens 45 Minuten im heißen Auto eingeschlossen; auf die Hundehalterin kommt nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz zu. (mw)

