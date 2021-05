Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Motorradfahrer fährt illegales Rennen am Sonntagmittag

Odenthal (ots)

Am Sonntag (30.05.) gegen 13:00 Uhr ist ein Polizist des Verkehrsdienstes mit einem zivilen Provida-Motorrad auf der Neschener Straße (L 310) aus Richtung Kürten-Bechen kommend in Richtung Odenthal-Altenberg unterwegs gewesen.

Im Bereich der Ortslage Rodenberg wurde er von einem hochmotorisierten Motorrad der Marke BMW überholt, was ihn dazu veranlasste, dem Motorradfahrer zu folgen.

Auf einer kurvenreichen Strecke von gut 7 km wurde die Fahrt aufgezeichnet und die Geschwindigkeit gemessen. Die Fahrt auf der L 310 in Richtung Odenthal-Altenberg führte durch drei geschlossene Ortschaften. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritt der BMW-Fahrer in den Ortschaften jedes Mal um rund 50 km/h und schloss mehrfach auf vorausfahrende Fahrzeuge dicht auf, um sie dann in waghalsigen Manövern zu überholen. Durch seine Fahrweise wurden Pkw im Gegenverkehr und auch andere Motorradfahrer zu Fahrfehlern gezwungen und nur durch Zufall ist es nicht zu einem Verkehrsunfall gekommen.

An der Einmündung Altenberger-Dom-Straße fuhr der Polizist dann mit seinem Dienstmotorrad neben den Mann und gab sich zu erkennen. In der anschließenden Kontrolle gab der 75-jährige Gladbacher an, sich keiner Schuld bewusst und in seinen Augen vernünftig und angemessen gefahren zu sein.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Kfz-Rennens eingeleitet. Nach der Auswertung der Videoaufnahmen wird die Sachbearbeitung nun prüfen, ob bei der Staatsanwaltschaft ein Antrag auf Sicherstellung des Führerscheins sowie des Motorrades gestellt wird. (ct)

