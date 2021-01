Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Alkoholisierter Fahrradfahrer fährt gegen Streifenwagen

WismarWismar (ots)

Am Nachmittag des 07. Januar kam es in Wismar zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Funkstreifenwagen des Polizeihauptreviers Wismar.

Gegen 15:30 Uhr fuhr der Streifenwagen durch die Breite Straße in Richtung Bademutterstraße. An der Einmündung zur Bohrstraße übersah ein 42-jähriger Fahrradfahrer, der aus der Bohrstraße kommend die Breite Straße befuhr, offenbar das dortige Stoppschild und stieß seitlich gegen den Streifenwagen. Der Mann wurde durch die Kollision nicht verletzt. Am Streifenwagen entstand ein Sachschaden von circa 1.500 Euro.

Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten bei dem Unfallverursacher Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutprobenentnahme an. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattfindet, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.

