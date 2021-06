Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Motorradfahrer verletzt sich schwer bei Auffahrunfall

Rösrath (ots)

Gestern (31.05.) um 08:55 Uhr ist es auf der Bleifelder Straße zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 29-jähriger Harley-Fahrer aus Much erkannte zu spät, dass eine 40-jährige Rösratherin mit ihrem Ford verkehrsbedingt abbremsen musste, als sie hintereinander in Richtung Bleifeld fuhren. Er fuhr auf das Heck des Pkw auf und stürzte mit seiner Maschine zur Seite, wobei er sich schwer verletzte. Er kam zur weiteren Behandlung mit einem Rettungwagen in ein Krankenhaus. Die Höhe des Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden, dürfte jedoch eher gering sein. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Straße gesperrt. (ct)

