Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Verkehrsunfall am Bahnhof - Polizei sucht Zeugen, der die Täter verfolgt hat.

Lippe (ots)

Am Montagnachmittag kam es am Bahnhof zu einem Verkehrsunfall mit Flucht mit mehreren Verletzten (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/4985150). Bei einem Wendemanöver mit hoher Geschwindigkeit hatte der Fahrer eines silbernen Ford Focus die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und war in eine Bushaltestelle am Detmolder Bahnhof geschleudert. Die beiden Fahrzeuginsassen flohen zu Fuß von der Unfallstelle. Vier Frauen wurden bei der Kollision teilweise schwer verletzt. Der 22-jährige Fahrer und der 43-jährige Beifahrer, die noch am selben Nachmittag vorläufig festgenommen worden sind, wurden inzwischen beide vernommen und aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Das Verkehrskommissariat sucht nun einen Zeugen, der die beiden Täter am Montagnachmittag direkt nach dem Verkehrsunfall bei ihrer Flucht zu Fuß in die Bahnhofstraße verfolgt haben soll. Bisher ist lediglich bekannt, dass es sich dabei um eine männliche Person handelt. Der Mann wird gebeten sich unter der Rufnummer 05231 6090 beim Verkehrskommissariat Detmold zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell