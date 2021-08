Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Hochwertiger Wagen gestohlen.

Lippe (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen wurde ein Mann in Schlangen in der Badstraße durch verdächtige Motorengeräusche aufgeschreckt. Als er aus dem Fenster blickte, entdeckte er, wie sein eigener Wagen ausgeparkt wurde und wegfuhr. Er rief die Polizei. Im Rahmen der umgehend ausgelösten Fahndung bemerkte ein Streifenteam der Polizei Höxter den gestohlenen Audi S5 auf der B 239 in Höhe Fürstenau im Gegenverkehr, wendete und folgte dem Wagen. Kurz darauf stießen die Polizeibeamten auf den verlassenen Audi. Umfangreiche Suchmaßnahmen wurden eingeleitet, bei denen auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde. Bislang konnten Fahrer und mögliche weitere Insassen nicht gefunden werden. Das Auto wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Zeugen, denen ein dunkelgrauer Audi S5 mit lippischem Kennzeichen nach 3 Uhr aufgefallen ist und die Hinweise auf die Insassen geben können, wenden sich bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell