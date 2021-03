Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Lierenfeld - 55-jähriger Radfahrer schwer verletzt - VU-Team im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 11. März 2021, 6.45 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der Karl-Geusen-Straße hat sich ein 55-jähriger Radfahrer so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Düsseldorfer Polizei war im Einsatz.

Der 55-jährige Erkrather war mit seinem Fahrrad auf der Karl-Geusen-Straße in Richtung Oberbilker Allee unterwegs. In Höhe der Einmündung Karl-Geusen-Straße/Kuthsweg fuhr er laut Zeugenaussagen offenbar bei Rot in die Kreuzung ein. Dort prallte er dann gegen den Ford eines 67-Jährigen, der auf dem Kuthsweg in Richtung Karl-Geusen-Straße fuhr. Der Radfahrer verletzte sich so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Der Ford-Fahrer verletzte sich leicht.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Spuren des Unfalls. Die Ermittlungen dauern an.

