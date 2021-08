Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Billerbeck. Scheune brennt komplett aus.

Lippe (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag wurde die Polizei zu einem Brand in die Steinheimer Straße nach Billerbeck gerufen. Dort fing gegen 17.00 Uhr die Scheune eines Gehöfts Feuer, in der rund 100 Ballen Heu gelagert wurden. Der Brand breitete sich schnell auf das gesamte Gebäude aus, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten, die durch eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Scheune erschwert wurden. Die Scheune brannte komplett aus, griff aber nicht auf umliegende Gebäude über. Eine Begehung des Brandortes durch die Kriminalpolizei fand am Freitagvormittag statt. Die Brandursache ist nach ersten Erkenntnissen auf einen Kurzschluss in einem akkubetriebenen Elektrogerät zurückzuführen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Nach ersten Schätzungen beläuft sich die Schadenshöhe auf circa 200.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell