POL-KA: (KA) Karlsruhe - In Schlangenlinien und unter Drogeneinfluss unterwegs

Ein weißer Transporter fuhr am Montagmorgen nach Zeugenangaben in Schlangenlinien durch den Hirtenweg. Eine Polizeikontrolle ergab, dass der Fahrer offenbar unter Drogeneinfluss stand. Einer aufmerksamen Zeugin fiel gegen 8.45 Uhr ein weißer Transporter wegen seiner unsicheren Fahrweise im Hirtenweg in Karlsruhe auf. Er fuhr wohl in Schlangenlinien, daher verständigte sie die Polizei. Das Fahrzeug konnte schließlich durch eine Funkstreife angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei ergab sich der Verdacht einer Drogenbeeinflussung. Ein durchgeführter Test erhärtete den Verdacht Konsums von Kokain. Der 37-jährige Mann wurde zur Durchführung einer Blutentnahme zum Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt gebracht. Sein Führerschein wurde einbehalten, er wird angezeigt. Heike Umminger, Pressestelle

