Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Malsch - Unbekannter zertrümmert mit Eisenstange mehrere Geldautomaten

Karlsruhe (ots)

Insgesamt drei Geldautomaten hat ein bislang Unbekannter am Dienstag in einer Bank in Malsch zerstört. Nach aktuellem Ermittlungsstand betrat der Täter zwischen 00:00 Uhr und 05:30 Uhr den Vorraum der Filiale in der Kreuzstraße. Mit einer schweren ca. 1 Meter langen Eisenstangen schlug er mehrfach auf die Displays der Automaten ein. Im Anschluss machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Der durch den Täter angerichtete Sachschaden wird aktuell auf rund 15.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter 07243 32000 entgegen. Marion Kaiser, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell