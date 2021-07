Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Oberderdingen - Polizei sucht nach Straßenverkehrsgefährdung betroffene Fahrzeugführer

Oberderdingen (ots)

Auf der Strecke der Landesstraße 1103 von Sternenfels in Richtung Oberderdingen wurden am Freitagmorgen gegen 07.45 Uhr wohl mehrere Fahrzeugführer durch einen dunklen Kleinbus bei dessen Überholmanöver gefährdet worden. Ein Zeuge erstattete Anzeige, kann aber keine näheren Angaben zu den betroffenen Fahrzeugen machen, wohingegen das Kennzeichen des anthrazitfarbenen Kleinbusses bekannt ist. Daher werden die in diesem Zusammenhang gefährdeten Fahrerinnen oder Fahrer gebeten, sich beim Polizeirevier Bretten unter 07252 50460 zu melden. Ralf Minet, Pressestelle

