Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Gondelsheim

Oberderdingen - Mehrere Zigarettenautomaten aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Gondelsheim/Oberderingen/Bretten (ots)

Unbekannte haben in den zurückliegenden Tagen offenbar mehrere Zigarettenautomaten gewaltsam geöffnet und jeweils das Bargeld gestohlen. So war ein Automat in der Josephine-Benz-Straße Ecke Altenwingertweg in Gondelsheim und ein weiterer Zigarettenautomat in der Attenbergstraße in Oberderdingen-Flehingen das Ziel der Langfinger. Sie sind jeweils mit brachialer Gewalt vorgegangen um an die Geldkassetten zu gelangen. Ein weiterer Aufbruch in der Gewerbestraße in Bretten (wie am Vortag berichtet) geht womöglich ebenfalls auf das Konto der Diebe. An den Automaten entstanden darüber hinaus hohe Sachschäden. Die Zigaretten blieben unberührt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07252 / 50460 mit dem Polizeirevier Bretten in Verbindung zu setzen. Sven Brunner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell