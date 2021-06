Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei beendet Rauschfahrt ohne Fahrerlaubnis in Heßler

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am Montag, 28. Juni 2021, in Heßler die Fahrt eines 36-jährigen Dorsteners in einem Sonderfahrzeug beendet und dieses anschließend sichergestellt. Der Mann begegnete den Polizeibeamten, als diese um 19.35 Uhr auf der Uferstraße in Richtung Kurt-Schumacher-Straße unterwegs waren. Der Twingo des 36-Jährigen war mit Schildern versehen, die das Fahrzeug mit einer Höchstgeschwindigkeit von 25 Stundenkilometern auswiesen. Das Gefährt war jedoch scheinbar schneller unterwegs, so dass sich die Beamten entschlossen, das Fahrzeug und den Fahrer zu kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug bauliche Veränderungen aufwies, woraufhin die Polizisten es sicherstellten. Der Dorstener war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis, ein von ihm freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Der 36-Jährige händigte den Beamten außerdem zwei Tütchen mit Cannabis aus. Sie stellten das Cannabis sicher und nahmen den Dorstener mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Anschließend konnte er seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Ihn erwarten Strafverfahren.

