Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ergänzende Pressemitteilung zu "Tödlicher Verkehrsunfall in Gelsenkirchen"

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Heßler am Samstag, 26. Juni 2021, sucht die Polizei nach Zeugen. Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/4952733), geriet ein Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug auf der Grothusstraße in Richtung Horst von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Bäumen. Dabei wurden der Fahrer und seine Beifahrerin tödlich verletzt. Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich telefonisch unter 0209 365 6222 oder unter 0209 365 2160 zu melden.

