Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tödlicher Verkehrsunfall in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Heßler wurden am Samstag, 26. Juni 2021, zwei Menschen tödlich verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Fahrzeugführer mit seinem Pkw auf der Grothusstraße in Richtung Horst von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Bordstein und prallte anschließend gegen mehrere Bäume. Der Fahrer und seine Beifahrerin starben noch an der Unfallstelle. Die Identitäten der Verunglückten sind noch nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell