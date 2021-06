Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: E-Scooter-Fahrer kollidiert mit Radfahrerin und flüchtet

Gelsenkirchen (ots)

Am vergangenen Mittwoch, 23. Juni 2021, stürzte eine 50 Jahre alte Gelsenkirchenerin mit ihrem Fahrrad auf der Hauptstraße in der Altstadt und verletzte sich leicht. Die Frau war um 17.45 Uhr auf dem Weg in die Innenstadt, als sie mit einem unbekannten E-Scooter-Fahrer zusammenstieß. Der Unbekannte kümmerte sich nicht um die Geschädigte und fuhr einfach weiter. Rettungskräfte brachten die Gelsenkirchenerin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Das Pedelec der Frau wurde durch den Zusammenstoß beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Fahrer machen können. Der unbekannte Mann, 15 bis 30 Jahre alt, dunkle Hautfarbe und zur Unfallzeit rot bekleidet, wird gebeten, sich zwecks Klärung des Sachverhaltes zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter 0209 365 6250 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell