POL-PDNW: Kontrolle des Durchfahrtsverbots

Neustadt/WeinstraßeNeustadt/Weinstraße (ots)

Am Montag, den 16.11.2020, in der Zweit von 16:30 bis 17:30 Uhr, wurde das Durchfahrtsverbot in der Verlängerung der Adolf-Kolping-Straße, in Höhe des dortigen Tierheims, kontrolliert. Hintergrund der Kontrollen war, dass seit der Einrichtung der Baustelle in der Branchweilerhofstraße Verkehrsteilnehmer diese über das Feld umfahren, dort aber lediglich Anliegerverkehr gestattet ist. Insgesamt wurden neun Fahrzeugführer festgestellt, die verbotswidrig auf dem Feldweg unterwegs waren. Die Ordnungswidrigkeit wurde mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 20 Euro geahndet.

