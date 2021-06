Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ergänzende Pressemitteilung zu "Unbekannte berauben 84-Jährigen - die Polizei sucht Zeugen" vom 16. Juni 2021

Gelsenkirchen (ots)

Umfangreiche Ermittlungen führten zu dem Ergebnis, dass der Raub auf einen 84 Jahre alten Mann an einer Tankstelle an der Grothusstraße (unsere Pressemitteilung vom 16. Juni 2021, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/4943349) am Dienstag, 15. Juni 2021, nicht stattgefunden hat. Videoauswertungen konnten eine solche Tat nicht belegen. Der Senior wurde als Beschuldigter wegen Vortäuschens einer Straftat belehrt. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Zeugen für das angebliche Tatgeschehen werden nicht gesucht.

