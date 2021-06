Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Offene Tür bringt Mann hinter Gitter

Gelsenkirchen (ots)

Eine aufmerksame Nachbarin hat gestern Mittag, 23. Juni 2021, die Polizei gerufen, weil sie sich wegen einer seit längerem offen stehenden Wohnungstür im Haus Sorgen machte. Die Beamten machten zunächst mündlich auf sich aufmerksam und betraten dann die Wohnung in Horst, um nachzusehen, ob jemand eingebrochen ist oder Hilfe benötigt wird. Im Schlafzimmer versteckte sich ein Mann unter der Bettdecke und gab an, auf die Katzen der Wohnungsinhaberin aufzupassen. Die Frau bestätigte das telefonisch. Da die Beamten im Schlafzimmer eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel und weitere für deren Konsum benötigte Utensilien offen stehen sahen, überprüften sie die Personalien des 26-Jährigen, der zunächst widersprüchliche Angaben machte. Schließlich stellte sich heraus, dass gegen den Mann zwei Strafvollstreckungshaftbefehle (wegen Einbruchs und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz) und ein Untersuchungshaftbefehl (wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz) vorlagen. Die Beamten nahmen den Mann ohne festen Wohnsitz daraufhin fest und brachten ihn in das Gewahrsam. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. In diesem Fall schrieben die Beamten eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Ermittlungen dauern an.

