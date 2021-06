Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchter Diebstahl und Sachbeschädigung in Bismarck

Gelsenkirchen (ots)

Ein Mann hat in einem Wettbüro in Bismarck am Montagabend, 21. Juni 2021, zunächst versucht, einen Diebstahl zu begehen, anschließend zerstörte er eine Scheibe. Gegen 22.10 Uhr war der 25-Jährige in dem Ladenlokal an der Bismarckstraße, um eine Wette abzuschließen. Während eine 37-jährige Angestellte dafür die Daten des Mannes aufnahm, versuchte dieser, ihr die Handtasche zu stehlen. Zwei Kunden bekamen den versuchten Diebstahl mit und nahmen dem Mann die Handtasche wieder ab. Daraufhin verwies die Angestellte den Mann des Ladens.

Anschließend lief der 25-Jährige mit einem Feuerlöscher über die Bismarckstraße und zerstörte offenbar mit diesem die Scheibe einer Spielhalle sowie die Scheibe eines direkt davor geparkten Autos eines 63-jährigen Anwohners. Ein 53 Jahre alter Zeuge, der die Tat mitbekam, forderte den Mann nach der Sachbeschädigung zur Aushändigung seines Ausweises auf. Dem kam der 25-Jährige auch nach. Dann ging er in Richtung Marschallstraße weg. Den alarmierten Beamten wurde vom Zeugen der Ausweis des Mannes übergeben, außerdem sicherten die Einsatzkräfte den Feuerlöscher. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell