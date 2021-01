POL-REK: 210107-2: Diebstahl aus dem Wagen einer Pflegekraft - Bergheim

Polizei Rhein-Erft-Kreis

Ein Unbekannter schlug die Seitenscheibe des Wagens einer im Dienst befindlichen Pflegekraft ein und entwendete deren Handtasche.

Eine 19-Jährige befand sich am Mittwochmorgen (06. Januar) um 06:20 Uhr bei einem Patienten in der Brucknerstraße in Quadrath-Ichendorf. Ihren Firmenwagen parkte sie in unmittelbarer Nähe. Nur fünf Minuten später stellte die Frau am Wagen fest, dass ein Unbekannter die Seitenscheibe eingeschlagen und die auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche samt persönlichen Dokumenten und ihrer Geldbörse entwendet hatte. Sie erstattete Anzeige.

Die Polizei weist darauf hin, dass Autos keine Tresore sind! Persönliche Gegenstände und andere Wertsachen, die sich deutlich sichtbar im Auto befinden, sind beim Verlassen des Wagens sicher zu verstauen, beziehungsweise mitzunehmen. Nur auf diesem Wege bieten sie keine Tatanreize und vereiteln somit den Einbruchdiebstahl. Denn eines ist klar: Die Täter machen sich vor dem Einschlagen der Scheibe ein Bild von der zu erwartenden Beute. Ist kein interessantes Beutestück erkennbar, bleibt der Wagen in den allermeisten Fällen unberührt. (bm)

