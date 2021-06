Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahrverbot nach Besuch bei der Polizei

Gelsenkirchen (ots)

Heute Morgen, 23. Juni 2021, haben Polizeibeamte um 8.45 Uhr einen LKW auf dem Gelände des Polizeipräsidiums in Buer kontrolliert. Der 41 Jahre alte Fahrer sollte Altreifen abholen. Da das Gespann für eine zulässige Gesamtmasse von 5500 Kilogramm zugelassen und im innerstaatlichen Güterverkehr eingesetzt ist, hätte es mit einem digitalen Fahrtenschreiber ausgestattet sein müssen. Dies war nicht der Fall. Die Beamten fertigten daher eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen den Halter des Fahrzeugs. Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers gab dieser an, am Vortag gemeinsam mit einem Bekannten Rauschmittel konsumiert zu haben. Die Beamten untersagten dem Hertener daraufhin die Weiterfahrt und brachten ihn in die nebenan befindliche Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten fertigten eine Anzeige gegen ihn. Dem Beschuldigten drohen ein einmonatiges Fahrverbot sowie der anschließende Entzug der Fahrerlaubnis. Das Gespann mit den Altreifen blieb zunächst auf dem Hof des Präsidiums stehen. Der Fahrer musste die Wache zu Fuß verlassen.

