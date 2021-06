Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Siebenjährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Hassel wurde eine Siebenjährige am Donnerstagnachmittag, 24. Juni 2021, leicht verletzt. Eine 21-jährige Gelsenkirchenerin fuhr gegen 15.25 Uhr über den Howeg in Richtung Polsumer Straße. Vom Bürgersteig kreuzte die Siebenjährige die Straße. Es kam zu einer Kollision des Autos mit dem Mädchen. Die Siebenjährige wurde leicht verletzt mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell