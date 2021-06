Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schwerer Unfall in Dahl - PKW erfasst zwei Mädchen auf Fußgängerüberweg

Mönchengladbach (ots)

Am Montagabend kam es auf der Rheydter Straße in Höhe des Rewe Marktes zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Um 20.54 Uhr verließ ein 56 Jahre alter PKW Fahrer den Parkplatz des dortigen Supermarktes und bog nach links in Richtung Innenstadt ab. Dabei übersah er die beiden 5 und 12 Jahre alten Mädchen, die den Fußgängerüberweg in Richtung Rewe benutzten. Beide Mädchen wurden vom PKW erfasst, mitgeschleift und schwer verletzt. Sie wurden umliegenden Krankenhäusern zugeführt, wo sie stationär behandelt werden. Lebensgefahr kann zumindest bei der 5-jährigen nicht ausgeschlossen werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Rheydter Straße einseitig gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. (rjw)

