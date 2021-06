Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Falscher Fernsehtechniker stiehlt Uhr und Bargeld in Bismarck

Gelsenkirchen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstag, 24. Juni 2021, einen 83-jährigen Gelsenkirchener in Bismarck bestohlen. Der Unbekannte suchte den Senior um 11.30 Uhr in seiner Wohnung in der Magdalenenstraße auf und gab sich ihm gegenüber als Fernsehtechniker aus, der wegen des Fernsehempfanges das Gerät des Gelsenkircheners überprüfen müsse. Im Wohnzimmer lenkte der falsche Techniker den Senior ab und entwendete eine Uhr und Bargeld. Anschließend verließ er mit seiner Beute die Wohnung. Der Unbekannte war circa 45 bis 50 Jahre alt, er kann darüber hinaus nicht weiter beschrieben werden. Zeugen, die verdächtige Feststellungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Flüchtigen geben können, melden sich bitte unter 0209 365 8112 beim Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache.

