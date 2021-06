Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ermittlungserfolg: Neun vorläufige Festnahmen und Sicherstellung von Betäubungsmitteln

Gelsenkirchen (ots)

Nach umfangreichen Ermittlungen wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln haben zahlreiche Polizeibeamtinnen und - beamte am vergangenen Mittwoch, 23. Juni 2021, neun Personen vorläufig festgenommen. Bei zeitgleichen Durchsuchungen in neun Wohnungen und einem Kleingarten in Gelsenkirchen, Essen und Gladbeck stellten die Ermittlerinnen und Ermittler nicht geringe Mengen Marihuana und Amphetamine sicher. In einer der Wohnungen in Gelsenkirchen und in dem Kleingarten in Gladbeck fanden die Beamten zudem Substanzen und Geräte zur Herstellung von Betäubungsmitteln. Auch diese wurden sichergestellt. Haupttatverdächtig ist ein 44 Jahre alter Deutscher, der in Gelsenkirchen-Erle wohnt. Er und ein 30 Jahre alter Deutscher wurden wegen schon bestehender Haftbefehle festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht. Drei weitere Beschuldigte, eine 26 Jahre alte Deutsche aus Gelsenkirchen, ein 36 Jahre alter Deutscher aus Gladbeck und ein 48 Jahre alter Niederländer ohne festen Wohnsitz, wurden am 24. Juni 2021 auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Die Haftbefehle wurden antragsgemäß erlassen und in Vollzug gesetzt. Die anderen Beschuldigten wurden wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

