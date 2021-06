Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verletzter Motorradfahrer in der Altstadt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Altstadt am Sonntag, 27. Juni 2021, hat sich ein 40-jähriger Motorradfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Der Gelsenkirchener fuhr um 16.44 Uhr auf seinem Krad auf der Munckelstraße in Richtung Krankenhaus, als ein roter Wagen aus der Hans-Sachs-Straße nach links in die Munckelstraße einbog. Der Kradfahrer bremste stark ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern und stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen zu. Der rote Wagen entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei bittet die Fahrzeugführerin oder den Fahrzeugführer des roten Wagens sich bei der Polizei zu melden, um den Sachverhalt zu klären. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem roten Wagen oder der Person am Steuer machen können, melden sich bitte telefonisch unter 0209 365 6250 beim Verkehrskommissariat oder unter 0209 365 2160 bei der Leitstelle.

