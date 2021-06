Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mann droht Nachbarn mit einer Axt

Gelsenkirchen (ots)

Ein 41 Jahre alter Gelsenkirchener hat am vergangenen Samstagabend, 26. Juni 2021, um 18 Uhr Nachbarn mit einer Axt gedroht, nachdem es zuvor lautstark Streit um einen Parkplatz in der Katernberger Straße in der Feldmark gab. Polizeibeamte stellten das Werkzeug sicher. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Mann war positiv. Die Beamten brachten den Beschuldigten zur Verhinderung weiterer Straftaten bis zur Ausnüchterung in das Gewahrsam. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

