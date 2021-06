Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Drei Verkehrsunfallfluchten in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 14. Juni 2021, und Dienstag, 15. Juni 2021, ereigneten sich drei Verkehrsunfallfluchten in Brake.

Am Montag rangierte ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer gegen 12:30 Uhr im Einmündungsbereich der Beethovenstraße zur Dürerstraße. Dabei touchierte er mit seinem blauen Lkw einen am Straßenrand ordnungsgemäß abgestellten Transporter an der linken Fahrzeugseite.

Der Lkw-Fahrer entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort.

Am Dienstag ereignete sich die erste Unfallflucht gegen 8:05 Uhr auf der Kreisstraße 208 im Bereich "Harrier Wurp". Der Pkw-Fahrerin eines grauen Ford Kuga begegnete ein schwarzer Kastenwagen. Beim Passieren kam es zu einem Zusammenstoß beider Außenspiegel. Während die Fahrerin des Ford anhielt, setzte der Fahrer des Kastenwagens seine Fahrt unerlaubt in Richtung Bundesstraße 211 fort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglich.

Gegen 9:15 Uhr konnte darüber hinaus eine Anwohnerin in der Grünen Straße beobachten, wie ein am Straßenrand ordnungsgemäß abgestellter, schwarzer Audi A6 Avant durch einen grauen Pkw beschädigt wurde. Der Pkw-Fahrer touchierte den Audi beim Abbiegen von der Kirchen- in die Grüne Straße.

Mögliche Unfallzeugen oder Personen, die Hinweise auf die Unfallverusacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Brake, unter der Telefonnummer 04401/935-0, in Verbindung zu setzen.

