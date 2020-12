Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach Tötungsdelikt in der Nikolausstraße: 30-Jähriger aus Fulda in U-Haft

FuldaFulda (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Fulda und Polizeipräsidium Osthessen

Nach Tötungsdelikt in der Nikolausstraße: 30-Jähriger aus Fulda in U-Haft

Fulda - Nach dem Fund einer Frauenleiche im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Nikolausstraße am Montagmorgen (07.12.), sitzt ein 30-jähriger Mann aus Fulda nun in Untersuchungshaft. Der Tatverdächtige wurde bereits am Montagvormittag im Zuge von umfangreichen Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen in der Walahfridstraße durch die Polizei festgenommen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Fuldaer Kriminalpolizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Fulda suchte der Beschuldigte seine ehemalige Lebenspartnerin am Montagmorgen an deren Wohnanschrift in der Nikolausstraße auf. Beim Aufeinandertreffen im Hinterhof verletzte er die 35-Jährige schließlich tödlich und ergriff die Flucht.

Inzwischen steht das vorläufige Obduktionsergebnis fest. Demnach wurde die Verstorbene durch einen scharfkantigen Gegenstand - vermutlich ein Messer - mit einem Stich/Schnitt im Halsbereich tödlich verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften die Hintergründe der Tat in Zusammenhang mit der zurückliegenden Trennung stehen.

Der 30-Jährige wurde am Dienstagabend auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Fulda vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Totschlags, sodass der Mann in eine hessische Vollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Fulda und Kriminalpolizei dauern weiterhin an.

Weitere Nachfragen richten Sie bitte an die Staatsanwaltschaft Fulda.

Dr. Christine Seban, Pressesprecherin, Staatsanwaltschaft Fulda Tel. 0661/924-2704

Dominik Möller, Pressesprecher, Polizeipräsidium Osthessen, Tel. 0661/105-1010

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell