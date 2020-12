Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Von Fahrbahn abgekommen

VogelsbergkreisVogelsbergkreis (ots)

Von Fahrbahn abgekommen

Reuters - Bereits am Donnerstag (03.12.), gegen 7:15 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Mann mit seinem grauen Kia Up die Bundesstraße. An der Einmündung zur Bornfelder Straße fuhr plötzlich ein dunkles Fahrzeug auf die Bundesstraße ein, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der 61-Jährige sein Fahrzeug stark ab und zog mit seinem Wagen nach links. Dabei geriet er auf die dort befindliche Verkehrsinsel und beschädigte ein darauf befindliches Verkehrszeichen. Bei dem Unfall blieb der 61-jährige Mann unverletzt. Der Fahrzeugführer des dunklen Wagens entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden von rund 1.000 Euro zu kümmern.

Hinweise zum Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641/971-0.

