Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von E-Scooter - Einbrüche - Verkehrsunfälle

FuldaFulda (ots)

E-Scooter aus Treppenhaus gestohlen

Bad Hersfeld - Einen E-Scooter im Wert von rund 350 Euro entwendeten Unbekannte zwischen Samstagnachmittag (05.12.) und Sonntagnachmittag (06.12.) aus einem Wohnhaus in der "Untere Frauenstraße". Das Fahrzeug stand im dortigen Treppenhaus und hat das blaue Versicherungskennzeichen "437 NGL"

Einbruch in leerstehendes Wohnhaus: Kein Diebesgut

Heringen - In Leimbach drangen Unbekannte zwischen Sonntagvormittag (06.12.) und Montagvormittag (07.12.) gewaltsam über ein Kellerfenster in ein unbewohntes Haus in der Dippacher Straße ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde dabei jedoch nichts entwendet. Der verursachte Schaden beträgt rund 750 Euro.

Einbruch gescheitert

Niederaula - Zwischen Samstagmittag (05.12.) und Montagmorgen (07.12.) versuchten Unbekannte in die Räumlichkeiten eines Dienstleistungsbetriebs in der Ziegenhainer Straße einzudringen. Dabei scheiterten die Täter bei ihrem Versuch, die Glasscheibe der Eingangstür einzuschlagen. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

In Einfamilienhaus eingebrochen

Bad Hersfeld - Über den Wintergarten drangen Unbekannte am Montagmittag (07.12.), zwischen 11:45 Uhr und 13:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Heinrich-Heine-Straße ein. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Der verursachte Schaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Wildunfall

Haunetal - Am Montag (07.12), gegen 8 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Mann aus Haunetal mit seinem Ford Focus die Kreisstraße 46 von Langenschwarz in Richtung Wehrda. Auf dem Weg kreuzte ein Wildschwein die Fahrbahn und wurde durch den Pkw erfasst. Durch die Kollision war das Fahrzeug anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld

Lkw-Unfall mit erheblichem Sachschaden

Kirchheim - Am Montagabend (07.12.), gegen 20:15 Uhr, befuhren ein 44-jähriger Mann aus den Niederlanden und ein 40-jähriger Mann aus Tschechien - jeweils mit ihren Lkw`s - die Industriestaße aus Richtung "Am Hattenberg". Auf Höhe der dortigen ESSO Tankstelle hielt der Mann aus den Niederlanden auf der Fahrbahn an. Der tschechische Lkw-Fahrer fuhr aus diesem Grund links an dem haltenden Lkw des Niederländers vorbei, welcher wiederum - vermutlich an den Blinker zu setzen - nach links auf das Tankstellengelände abbiegen wollte. Hierbei übersah der Mann aus den Niederlanden den links neben seinem Lkw befindlichen Lkw des Mannes aus Tschechien. Es kam zu einer Kollision. Der Lkw des 44-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro.

Dominik Möller, Pressesprecher

