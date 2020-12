Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch und Brand in Kindergarten

FuldaFulda (ots)

Am Dienstag, 08.12.2020, wurde um 02.44 Uhr ein Brand im Waldkindergarten Sonnenschein in Fulda, Am Sonnenhang (Bereich Aschenberg), gemeldet. Ein als Lagerraum genutztes Holzgebäude des Kindergartens brannte vollends aus. Noch während der Löscharbeiten der Feuerwehr Fulda konnte festgestellt werden, dass zuvor in die Gebäude des Kindergartens eingebrochen worden war. Der Brandschaden wird auf ca. 25.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei Fulda hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter Tel.: 0661 / 105-0.

Der Kindergarten bleibt am heutigen Dienstag geschlossen.

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

