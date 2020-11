Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Täter überwältigen 57-Jährige und bedrohen sie mit Pistole - Polizei sucht Zeugen

HolzwickedeHolzwickede (ots)

Zu einem versuchten schweren Raub ist es am Donnerstag (12.11.2020) in Holzwickede gekommen. Zwei bislang unbekannte Täter klingelten gegen 15.00 Uhr an der Tür einer 57-Jährigen in der Kuhstraße. Als die Frau die Tür öffnete, stieß ein Täter sie zu Boden und hielt sie dort fest. Der zweite Täter bedrohte die Geschädigte mit einer schwarzen Pistole. Weil sie laut schrie, eilte eine Nachbarin zur Hilfe. Die Täter ließen daraufhin von der 57-Jährigen ab und flüchteten in einem dunkelblauen Pkw, vermutlich Van mit Schiebetüren, über die Dorfstraße in Richtung Haus Opherdicke.

Die Geschädigte und die Zeugin beschrieben die beiden Täter wie folgt:

- beide männlich - beide schlank - beide Ende 20/Anfang 30 - beide trugen Mund-Nasen-Schutz und Handschuhe - ein Täter war hell gekleidet und trug eine rote Mappe unter dem Arm - ein Täter war dunkel gekleidet, trug eine Kopfbedeckung und führte die Schusswaffe links an seinem Gürtel mit sich

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei verlief negativ. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder zum Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich an die Wache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 zu wenden.

