POL-ME: Drei Leichtverletzte und hoher Sachschaden beim Abbiegen - Langenfeld - 2007143

Mettmann (ots)

Am Sonntagnachmittag des 26.07.2020, gegen 16.15 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Solinger, mit seinem blauen PKW Peugeot 208 GTLine, den innerörtlichen Winkelsweg (L 353) in Richrath, aus Richtung Hildener Straße kommend. An der Kreuzung Schneiderstraße (L 403) wollte er nach links in diese abbiegen. Dabei übersah er den auf dem Winkelsweg entgegenkommenden schwarzen PKW VW Golf eines 48-jährigen Düsseldorfers. Es kam zur schweren Kollision der beiden PKW. Dabei wurden der Golf-Fahrer sowie ein 52-jähriger Beifahrer aus Langenfeld und eine 40-jährige Mitfahrerin aus Düsseldorf im VW jeweils leicht verletzt. Der Peugeot-Fahrer blieb nach eigenen Angaben unverletzt.

An den beiden nicht mehr fahrbereiten Unfallfahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von mindestens 17.000,- Euro. Beide PKW wurden darum von beauftragten Unternehmen geborgen und abgeschleppt.

