Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand einer Mülltonne

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 14. Juni 2021, geriet gegen 20:00 Uhr eine Mülltonne in dem Klaus-Groth-Weg in Delmenhorst in Brand.

Der Bewohner des Hauses löschte den Brand eigenständig. Die Mülltonne brannte nieder, an der in der Nähe befindlichen Garage entstanden Rußablagerungen.

Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Brandursächlich war vermutlich nicht gänzlich abgelöschte Grillasche.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell