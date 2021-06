Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Jugendliche berauben Teenager in Schalke - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Eine Gruppe bislang unbekannter Jugendlicher hat am Sonntag, 27. Juni 2021, in Schalke einen 16-jährigen Gelsenkirchener geschlagen und sein Handy geraubt. Der Teenager war um 20.30 Uhr zu Fuß auf der Bismarckstraße unterwegs, als ihm plötzlich eine Gruppe von circa 15 Jugendlichen folgte. Unvermittelt schlugen und traten die Jugendlichen den Gelsenkirchener. Dann zogen sie dem Verletzten das Handy aus der Hosentasche und entfernten sich in unbekannte Richtung. Der Teenager musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder zu den flüchtigen Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise bitte telefonisch unter 0209 365 8112 ans Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell