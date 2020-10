Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Ermittlungsgruppe "Gantero" sucht den Eigentümer des abgebildeten Gegenstandes

Delmenhorst (ots)

Nach dem Brand in der Gaststätte in der Wittekindstraße in Ganderkesee am Mittwoch, 14. Oktober 2020, gegen 03:15 Uhr, dauern die Ermittlungen der Ermittlungsgruppe "Gantero" an.

Im Rahmen einer umfangreichen Spurensuche und -sicherung am Brandort fanden die Ermittler in unmittelbarer Nähe zur Gaststätte einen Gegenstand auf, der einer sogenannten Streichpalette für Torten ähnelt und an einem Ende mit Stoff und einem braunen Schnürsenkel umwickelt ist. (siehe Foto)

Aufgrund der Auffindesituation und der Spuren am Gegenstand, wird aktuell geprüft, ob er mit der Brandstiftung in Zusammenhang steht und wer der Eigentümer des Gegenstandes ist.

Aus diesem Grund bittet die Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung und nimmt Hinweise zum Eigentümer unter der Telefonnummer 04221/1559-0 entgegen.

