Polizei Münster

POL-MS: Unfallflucht an der Metzter Straße - Polizei sucht jugendlichen Unfallverursacher

Münster (ots)

Nach einer Unfallflucht am Freitagabend (19.3., 21.25 Uhr) an der Metzer Straße sucht die Polizei einen flüchtigen, jugendlichen Radfahrer. Bei dem Zusammenstoß mit einem geparkten Smart wurde der linker Außenspiegel beschädigt. Es entstand Sachschaden von etwa 300 Euro. Der Flüchtige ist etwa 16 Jahre alt und trug eine graue Jacke. Er war in Begleitung eines weiteren, etwa 16 Jahre alten, Jugendlichen, der mit einer schwarzen Wellensteyn-Jacke bekleidet war und dunkle Haare hat. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell