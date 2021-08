Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rockenau/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrradsturz nach Herzinfarkt

Rockenau/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 40-jähriger Radfahrer ist am Samstag um kurz nach 15 Uhr in der Rockenauer Straße nach einem Herzinfarkt von seinem Fahrrad gestürzt. Herbeigeeilte Ersthelfer konnten den Einsatzkräften später berichten, wie der Mann plötzlich und ohne jegliche Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer vom Fahrrad fiel. Durch den Rettungsdienst und den Notarzt wurde vor Ort ein Herz-Kreislaufstillstand festgestellt, weshalb der Mann sofort wiederbelebt werden musste. Im Anschluss wurde der Fahrradfahrer zur weiteren Behandlung in eine nahegelegene Klinik verlegt.

