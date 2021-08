Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Flurschaden verursacht und weggefahren - Zeugenaufruf

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein bisher unbekannter Autofahrer geriet am Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr in der Industriestraße in Bammental, auf Höhe des Bahnhofs, in den Grünstreifen und verwüstete dadurch mehrere Sträucher der Gemeinde. Der Flüchtige soll einen dunklen BMW gefahren haben. Zeugen konnten beobachten, wie der Fahrzeugführer von Wiesenbach in Richtung Gauangelloch fuhr und dort plötzlich von der Fahrbahn abkam. Durch den Aufprall mit dem Gebüsch wurde das Fahrzeug erheblich im Frontbereich beschädigt. An der Unfallstelle aufgefundene Fahrzeugteile des Verursachers werden nun im Rahmen der Ermittlungen untersucht. Weitere Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeugführer geben können, werden gebeten das Polizeirevier Neckargemünd (Tel.: 06223/9254-0) zu kontaktieren.

