Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Erneut Raub auf Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Hamm-Herringen (ots)

Erneut eine Tankstelle, erneut auf der Dortmunder Straße, erneut hat der Täter rote Haare - am Dienstag, 13. Juli, gegen 10 Uhr, erbeutete ein Unbekannter Bargeld in einer Tankstelle in Hamm Herringen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie bei einen Überfall auf eine Tankstelle am Sonntag zog der Räuber seinen Pullover hoch, zeigte der 41-jährigen Mitarbeiterin eine schwarze Schusswaffe in seinem Hosenbund und forderte das Bargeld aus der Kasse. Bevor die Kassiererin den Alarm auslösen konnte flüchtete der Mann mit einem vierstelligen Bargeldbetrag in Richtung Westen. Er ist zirka 20 bis 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß und hat eine schmale Statur. Der Unbekannte hat kurze, rote Haare und trägt eine Brille. Bekleidet war er mit einer schwarzen Kappe, einem schwarzen Kapuzenpullover, einer Jeans, schwarzen Schuhen mit weißer Sohle sowie einem blauen Mund-Nasen-Schutz. Am linken Handgelenk trug er eine auffällige, große Uhr.

Die Polizei wertet die Videoaufzeichnung der Tat aus und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer kann Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben? Wenden Sie sich bitte an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (mg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell