Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Ärztehaus

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitag, 09. Juli 2021, 16:00 Uhr, bis Montag, 12. Juli 2021, 06:20 Uhr, in ein Ärztehaus an der Werler Straße ein. Die Einbrecher öffneten gewaltsam den Innenraum einer ansässigen Praxis, um nach möglichem Diebesgut zu suchen. Im Anschluss verschafften sich die Täter im Obergeschoss des betroffenen Gebäudes bei einem Gesundheitszentrum ebenfalls gewaltsam Einlass und durchsuchten auch hier die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnten zum Zeitpunkt der Aufnahme noch keine Angaben getätigt werden. Ob etwas entwendet worden sei, konnte ebenfalls noch nicht festgestellt werden. Weitere Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381-916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (kap)

