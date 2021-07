Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kollision zwischen zwei Radfahrerinnen

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 09.Juli 2021, gegen 12:30 Uhr, wurden auf der Wilhelmstraße zwei Personen leicht verletzt. Eine 68-Jährige befuhr den nördlichen Radweg der Wilhelmstraße in Richtung Osten. Unmittelbar nach der Unterführung kam es zum Zusammenstoß mit einer 20-jährigen Radfahrerin, die vom Willy-Brandt-Platz kam und nach rechts in die Wilhelmstraße abbog. Beide Radfahrerinnen stürzten zu Boden. Die 68-Jährige benötigte keine medizinische Hilfe. Die 20-Jährige wurde zunächst mit dem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, welches sie nach ambulanter Behandlung verlassen konnte. Es entstand kein Sachschaden. (kap)

