Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Bilanz eines Verkehrsunfalls: Eine Schwerverletzte und 13500 Euro Sachschaden

Hamm-Mitte (ots)

Eine Person wurde bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 11.Juli 2021, gegen 16:35 Uhr, im Kreuzungsbereich Bismarckstraße/Sedanstraße/Friedrichstraße schwer verletzt. Eine 41-jährige Land Rover-Fahrerin befuhr die Sedanstraße in südliche Richtung. Im Kreuzungsbereich kam es dann zur Kollision mit dem kreuzenden 25-jährigen Audi-Fahrer. Hierbei wurde die 22-jährige Beifahrerin des Audi-Fahrers schwer verletzt und musste mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Außerdem wurde ein Mercedes, der in unmittelbarer Reichweite des Unfallgeschehens abgestellt war, von herumfliegenden Trümmerteilen beschädigt. (kap)

